PS5: le componenti sono molto costose secondo un report, il prezzo sarà più alto del previsto?

Sappiamo ancora poco di PlayStation 5, la nuova macchina da gioco di Sony in arrivo a fine anno. Dobbiamo scoprire il design, varie delle sue funzioni e capacità uniche (spesso al centro dei rumor) ma sopratutto dobbiamo scoprire il prezzo, per molti unico dettaglio rilevante. A questo riguardo, una fonte anonima ha svelato a Bloomberg che l’esigua quantità di componenti necessarie per PS5 ha fatto salire il prezzo di produzione fino a circa 450 dollari per unità.

Il costo di produzione ovviamente si riflette sul prezzo di vendita della console. PS4, ad esempio, costava 399 dollari al D1 e, secondo IHS Markit, la produzione si era assestata sui 381 dollari. Seguendo un conteggio simile, con 450 dollari di partenza, PS5 dovrebbe costare almeno 470 $. Un prezzo non semplice da presentare al pubblico, secondo l’analista Damina Thong (Macquarie Capital), visto che attualmente la macchina da gioco più costosa di Sony è PS4 Pro a 399 $, soggetti però a regolari sconti.

Ovviamente, non è raro che una società venda una console con un margine di guadagno veramente minimo o, addirittura, in perdita: i veri guadagni derivano dalla vendita del software e degli abbonamenti online. Lo stesso CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha affermato che i risultati commerciali non vanno giudicati in base al numero di hardware venduti ma al numero di utenti attivi. Il CFO Hiroki Totoki di Sony ha invece affermato che “è nostro dovere tenere sotto controllo il costo dei materiali di PS5 ed è necessario definire il giusto numero di unità per la produzione iniziale.”

Secondo la fonte, inoltre, la maggior parte delle componenti di PS5 sono stati definiti, compreso il sistema di raffreddamento: solitamente le compagnie spendono meno di un dollari su questo elemento, ma Sony ha optato per un’unità da vari dollari per assicurarsi un’ottima dissipazione all’interno della console. Persone vicine a PlayStation affermano che il fattore chiave per decidere il prezzo della console sarà il costo di Xbox Series X che dovrebbe essere annunciato all’E3 2020.