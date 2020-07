PS5: prezzo e data annunciati fra poche settimane?

Tra i diversi rumor e le molteplici voci di corridoio sulla next gen che si stanno susseguendo in questo periodo, il calendario degli eventi estivi di Jeff Grubb continua a far discutere e a regalare diversi spunti di speculazioni agli appassionati. Sono molteplici gli eventi ancora senza una precisa data e stando a un recente rumor, questo mese di luglio non solo ci regalerà il già confermato show digitale dedicato ai giochi first party di Xbox Series X, ma a sorpresa potrebbero essere annunciati anche prezzo e data di lancio di PS5.

A darci questa notizia, ancora del tutto da confermare, è stato Roberto Serranò; il quale ha risposto al post di Jeff Grubb dichiarando che il prossimo 13 luglio Sony potrebbe annunciare la data di lancio e il prezzo di PS5. Serranò ha poi voluto sottolineare come questa possibilità non è ancora certa al 100%, bensì tale data potrebbe essere posticipata dal momento in cui i piani di Sony non sono ancora del tutto confermati.

July 13 > #PS5 price, release date and pre-order TBC — Roberto Serrano' (@geronimo_73) July 1, 2020

Le fugaci dichiarazioni di Roberto Serranò sembrano però andare in conflitto con le voci di corridoio che sono girate sul web nelle scorse settimane. Stando a questi rumor sembra che un possibile reval di prezzo e data di lancio di PS5 sarebbe atteso addirittura nel mese di agosto. Al momento, con Sony che non si è ancora espressa su tali argomenti, dobbiamo capire se avranno ragione i rumor o Serranò.

Per ora quindi, non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Sony. Quel che è certo, è che quella attuale sarà un’esatte particolarmente calda per tutti gli appassionati dell’universo videoludico. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Roberto Serranò? Credete anche voi che sarà l’annuncio di data e prezzo di PlayStation 5 possa essere così imminente?