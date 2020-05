PS5: non è detto che sarà la console meno cara, secondo Jim Ryan

Sony è finalmente riapparsa sul palco ed è pronta per rivelarci qualcosa di realmente importante su PS5, con un nuovo evento di presentazione atteso per il prossimo 4 giugno, in cui ci verranno presentati alcuni giochi che accompagneranno l’uscita della console. A questo punto, è inevitabile, nonché legittimo, chiedersi quanto costerà. Speriamo che sia una domanda che riceverà presto una risposta – anche se, con ogni probabilità, non avverrà la prossima settimana come speriamo. Tuttavia, l’amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero darci un’idea di cosa dovremmo realmente aspettarci.

In un’intervista per GamesIndustry, Jim Ryan ha dichiarato che, per ciò che concerne il prezzo di PS5, l’obiettivo di Sony è quello di fornire la miglior proposta possibile in base al suo valore. Più precisamente, ciò che Ryan ha voluto comunicarci è questo: “Penso che il modo migliore per affrontare questo argomento sia quello di fornire la migliore proposta di valore possibile. Non intendo necessariamente il prezzo più basso. Il valore è una combinazione di molte cose. Nel nostro settore si considerano i giochi, il numero di giochi, la profondità dei giochi, l’ampiezza dei giochi, la qualità dei giochi, il prezzo dei giochi… e come tutte queste cose possano essere impiegate nel set di funzionalità della piattaforma”.

Il prezzo di PS5 è stato oggetto di numerosi dibattiti e di molte speculazioni negli ultimi mesi. La stessa Sony ha sempre divagato sull’argomento, affermando che il prezzo della console è un tema su cui non si è ancora raggiunto concretamente un verdetto, mentre non molto tempo fa alcune voci affermavano che l’azienda stava facendo il possibile per mantenere basso il prezzo della console, visti i costi della sua produzione. Oramai, siamo abituati ad aspettare e non ci stupirebbe pensare di dover attendere ancora qualche settimana per conoscere il vero prezzo della console. Ciò nonostante, il 4 giugno almeno verremo a conoscenza di alcuni giochi che accompagneranno ufficialmente l’approdo sul mercato di PS5.

E per concludere, rincuoriamo i lettori, dato che recentemente Jim Ryan ha anche confermato che la PS5 verrà lanciata a livello globale. Perciò, anche se in molti lo temevano, sappiamo che Sony non escluderà alcuni paesi dal lancio, nonostante l’attuale pandemia di COVID-19 abbia causato non pochi problemi.