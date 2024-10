PS5 Pro: PREORDER aperti su MediaWorld! Non perdere l'occasione!

Se siete in cerca di una console che porti la vostra esperienza di gioco a un livello superiore, la Sony PlayStation 5 Pro potrebbe essere la scelta ideale. Disponibile per il preordine su Mediaworld e in vendita dal 7 novembre 2024, questa nuova console viene proposta a 799,99€. Con 2 TB di memoria SSD, avrete spazio a sufficienza per installare e gestire i vostri titoli preferiti, senza preoccuparvi della capacità di archiviazione. Questo significa tempi di caricamento ridotti e un accesso veloce ai giochi, per un’esperienza di gioco continua e fluida. Il design rinnovato e le prestazioni potenziate rendono la PS5 Pro un investimento perfetto per chi cerca il meglio.

Playstation 5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La nuova PlayStation 5 Pro è dotata di un GPU migliorata che offre il 67% in più di unità di calcolo e una memoria del 28% più veloce rispetto al modello base. Questo si traduce in una grafica avanzata con supporto al Ray Tracing, capace di rendere ogni riflesso e dettaglio estremamente realistico. Inoltre, con il supporto ai 60 fps e fino a 120 fps in 4K, i giochi risultano incredibilmente fluidi e immersivi. La tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), basata sull'intelligenza artificiale, migliora la qualità visiva sui televisori 4K, garantendo immagini nitide e dettagli sorprendenti.

In più, la retrocompatibilità permette di accedere a oltre 8.500 giochi per PS4, con la possibilità di migliorare la qualità visiva di molti di questi grazie alla funzione Game Boost. Questo vi consente di riscoprire i vostri titoli preferiti con una qualità grafica rinnovata, senza rinunciare ai giochi di nuova generazione. Non solo grafica, ma anche connettività avanzata: la PS5 Pro supporta Wi-Fi 7, assicurando una connessione stabile e veloce anche durante le sessioni di gioco online più impegnative​.

La PlayStation 5 Pro rappresenta un'opportunità imperdibile per i videogiocatori che cercano prestazioni elevate e una grafica mozzafiato. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di prenotarla ora su Mediaworld, in modo da essere tra i primi a riceverla e iniziare subito a godere delle sue caratteristiche all’avanguardia. Preparatevi a un nuovo modo di vivere il gaming con la PS5 Pro, la console che ridefinisce gli standard di gioco.

