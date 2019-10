PS5? Sony pensa già a PS6, PS7, PS8, PS9 e PS10

PS5 sarà qui tra noi nel giro di un anno. Ma tra quanto arriverà PS6? E PS7? E PS10?! Non importa, perché Sony ha già pensato a tutte loro.

Da settimane, oramai, sappiamo che PlayStation 5 è ufficiale e che tra circa un anno potremo averla tra le mani. C’è molto da scoprire e, ascoltando i rumor più recenti, anche Sony deve ancora decidere completamente come approcciarsi alla prossima generazione di console. PS5 è ancora avvolta nel mistero, quindi, e il suo successo non deve affatto essere dato per scontato, eppure Sony si sta già preparando per il futuro a lungo (lunghissimo!) termine. Come? Mettendo al sicuro PS6, PS7, PS8, PS9 e PS10.

Ovviamente, non parliamo delle vere macchine da gioco che avranno (potranno avere?) tale nome, ma facciamo riferimento ai marchi “PS”. La società ha infatti registrato tutti i suddetti marchi in Giappone, per assicurarsi che nessuno possa “rubarli”. Potrebbe sembrare eccessivo, ma in realtà non è affatto una novità per la società di Tokyo.

Immaginate dieci generazioni una di fianco all'altra!

Ecco in che modo Sony ha registrato i vari marchi “PS” in Giappone nel corso degli anni:

PS: registrato nel 2000, rilasciato nel 1994

PS2: registrato nel 1999, rilasciato nel 2000

PS3: registrato nel 2005, rilasciato nel 2006

PS4: registrato nel 2006, rilasciato nel 2013

PS5: registrato nel 2006, rilasciato nel 2020

Come potete vedere, nella storia recente Sony ha iniziato ad assicurarsi i marchi con discreto anticipo, anche se con quest’ultimo blocco di registrazioni ha superato anche se stessa. Ammettendo che i cicli generazionali (6-7 anni) continuino con la stessa struttura attuale (il passaggio a un servizio completamente cloud in stile Google Stadia potrebbe cambiare le carte in tavola, ricordiamolo), PS10 dovrebbe arrivare tra il 2050 e il 2055. Questa registrazione avviene con 36 anni di anticipo. Non si può criticare Sony di mancanza di lungimiranza.

Attualmente, però, dobbiamo preoccuparci solo di PS5. Sappiamo già che nel corso del prossimo anno potremo scoprire, oltre all’aspetto, la data di uscita precisa e, sopratutto, il prezzo della console. I rumor affermano che il mese di rilascio sarà dicembre e che il prezzo sarà di 500 euro. Per ora, però, sono solo speculazioni. Voi cosa ne pensate?