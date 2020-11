PS5: quando saranno disponibili nuove unità?

Lo scorso 16 settembre, durante un evento dedicato a PS5, è stato svelato ufficialmente il prezzo delle due versioni delle console, aprendo ufficialmente le danze per i preordini. Fin da subito, gli utenti si sono imbattuti in scarse scorte disponibili e non tutti sono riusciti non sono riusciti ad aggiudicarsi in tempo la nuova console di casa Sony. Da allora, il pubblico affamato di next-gen non ha smesso di chiedersi quando sarebbero state nuovamente disponibili sul mercato altre PS5.

Secondo alcune voci di corridoio, la desideratissima console potrebbe tornare in vendita intorno al periodo natalizio, ma mancano le conferme ufficiali. Il Presidente di Sony, Jim Ryan, nel corso di un’intervista per l’agenzia russa TASS si è esposto in merito al successo di PS5, che ha registrato subito vendite elevate in tempi record, ma non ha annunciato formalmente una data per i nuovi rifornimenti.

Proprio nel giorno del suo lancio ufficiale in tutto il mondo, ovvero il 19 novembre, PS5 è tornata disponibile in Italia, rendendo inaccessibili i principali siti di elettronica. È risaputo che i rivenditori abbiano esaurito le scorte molto presto, perciò l’utenza rimane vigile in attesa del momento giusto per muoversi. A tal proposito, il CEO di Sony, che già si era esposto nei giorni discorsi concedendo un’intervista a BBC News, ha confermato le difficoltà intrinseche al lancio di una console nel pieno di una pandemia mondiale, dichiarando però che Sony sta facendo il possibile per portare presto nuove console sul mercato.

“Ho speso un anno della mia vita cercando di incrementare la domanda di PS5 e ora siamo costretti a lavorare ancora più duramente per fare in modo che l’offerta incontri la domanda che abbiamo creato. Ad oggi, ogni unità prodotta è stata venduta” dichiara Jim Ryan a TASS. In attesa di informazioni ufficiali da condividere con voi, continuate a seguirci per non perdervi la prossima mossa di Sony.