PS5: ragazzino rivende la console e guadagna una sacco di soldi

Le poche scorte di PS5 hanno creato un vero e proprio caso attorno al lancio (ma non solo) della console di nuova generazione. C’è da dire che i bagarini non hanno colpito solo la piattaforma Sony, ma anche Xbox Series X ed alcuni componenti PC stanno dando parecchia noia ai vari appassionati che vorrebbero acquistali. In tutto questo i bagarini non aiutano, con console che vengono rivendute a dei prezzi che definire folli e dire poco.

Proprio sull’argomento bagarinaggio, il Wall Street Journal ha recentemente pubblicato un lungo articolo su un ragazzino di 16 anni che ha trascorso gli ultimi 18 mesi a comprare e poi rivendere una serie di prodotti su Internet. Ovviamente in periodo come quello attuale, questo giovane ragazzo ha dato una particolare attenzione alle console per videogiochi, puntando in modo molto forte anche sulla rivendita di PS5.

Il ragazzino è riuscito a rivendere una PS5 a 1100 Dollari, ma non si è affatto fermato alla console Sony. Il sedicenne ha anche comprato e rivenduto console della concorrenza come Xbox Series X e altri prodotti che in questo periodo si vendono più che bene online. Per esempio vengono citate anche le carte Pokémon e scarpe da ginnastica, ma il ragazzino è riuscito a trovare un mercato in cui vendere anche oggetti più banali ed essenziali per la vita di tutti i giorni.

All’interno dell’articolo troviamo anche alcune dichiarazioni del padre del ragazzino, il quale si è detto inizialmente a disagio per il successo commerciale di suo figlio, perché stava beneficiando di una situazione molto delicata che si era venuta a creare anche a causa della pandemia. Ma in fine il padre ha concluso dichiarando che suo figlio, alla fine, rivendeva solo beni di lusso, non beni di prima necessità, aggiungendo che “questo è il capitalismo”.