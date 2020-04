PS5: implementare il ray-tracing sarà semplicissimo secondo alcuni sviluppatori

PS5, l’attesissima console next-gen di casa Sony, grazie al suo hardware specializzato permetterà il supporto della tecnologia ray-tracing che simula il percorso compiuto dai singoli raggi di luce per garantire ai titoli PlayStation 5 la possibilità di raggiungere un livello di qualità grafica mai visto in precedenza nel panorama console. L’ottima notizia è che, a detta di alcuni sviluppatori, l‘implementazione di tale tecnologia sarà piuttosto semplice per quanto riguarda i videogiochi sviluppati per PS5. Le ombre, i riflessi e l’intero sistema di illuminazione, che potremo osservare nei futuri titoli per PlayStation 5 saranno incredibilmente più realistici e, se davvero integrare il ray-tracing si rivelasse così facile, potremmo aspettarci che molti giochi lo supportino.

La notizia riguardante PS5 arriva dagli sviluppatori di Quantum Error, un FPS con un’ambientazione horror in arrivo su PlayStation 5, che affermano come integrare la nuova tecnologia nel loro titolo si sia rivelato piuttosto semplice, di conseguenza possiamo aspettarci che molti sviluppatori, anche minori, possano farne uso in futuro. TeamKill Media, la software house dietro al gioco, ha oltretutto già annunciato che il titolo dovrebbe a girare in 4K a 60 fps su PS5, un risultato incredibile se pensiamo che contemporaneamente tutta l’illuminazione sarà gestita tramite ray-tracing.

It’s pretty easy to implement. The thing we have noticed is things have to be as perfect as possible when viewing things with ray-tracing as anything not done right is very obvious in this type of lighting and reflections. — QUANTUM ERROR (@quantum_error) April 22, 2020

Risulta evidente come l’hardware di PS5 garantirà agli sviluppatori nuovi e potenti strumenti da utilizzare per rendere le proprie opere videoludiche indimenticabili grazie a una grafica mozzafiato e Quantum Error è certamente uno di questi titoli; oltretutto quest’ultimo farà uso anche delle funzionalità introdotte nel nuovo controller di PlayStation 5, il DualSense, per incrementare l’immersività e le possibilità a livello di gameplay.

Quantum Error è un titolo dalle grandi potenzialità che potrebbe sfruttare a pieno la rinnovata potenza delle console di nuova generazione come PS5, la data di uscita del gioco però non è stata ancora fissata quindi non possiamo sapere esattamente quando potremo metterci le mani sopra, ma è lecito aspettarsi che arrivi a ridosso dell‘uscita di PlayStation 5 attesa per fine 2020.