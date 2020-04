PS5: secondo gli sviluppatori Quantum Error sarà un’esperienza spettacolare

Il futuro di PlayStation 5 sarà sicuramente ricco di grandi videogiochi, ma purtroppo per ora si sa ancora poco della cosiddetta next gen. Nonostante manchino quindi ancora diversi dettagli sulla futura console di casa Sony fortunatamente alcuni titoli sono già stati annunciati: è questo il caso ad esempio di Quantum Error, gioco horror che arriverà prossimamente su PS4 e PS5. Risulta lecito domandarsi però se il titolo sviluppato da TeamKill Media possa risentire, a livello tecnico, dell’essere stato sviluppato per due generazioni di console con performance ben diverse: la futura PS5 e la nota PlayStation 4, con quest’ultima che si trova quasi al termine del proprio corso.

Gli sviluppatori di Quantum Error hanno però dichiarato di aver sin dal principio concepito il videogioco per essere giocato su PS5 e aggiungono che il gioco sarà un’esperienza incredibile. Quindi pare evidente che il team di sviluppo è sicuro di aver raggiunto un livello qualitativo degno della prossima generazione di console e che rimarremo sbalorditi dalla grafica resa possibile da PlayStation 5.

quantum error

TeamKill Media spiega che il centro nevralgico dell’opera videoludica da loro sviluppata per PS4 e PS5 è il combattimento con armi da fuoco e non; il videogioco si presenta come un FPS con un’ambientazione futuristica dai tratti distopici, decisamente inquietante e spaventoso. Un titolo che grazie alla potenza dell’hardware di PlayStation 5 potrà, tramite giochi di luce e ombra ed effetti degni dei migliori film dell’orrore, raggiungere livelli di immersività mai visti prima su console.

“Le nostre fonti di ispirazione sono stati titoli come Bloodborne, Xenogears e Metal Gear per quanto riguarda la trama e i personaggi, mentre per quanto riguarda il gameplay abbiamo cercato di puntare a qualcosa di simile a DOOM e a Dead Space“. Insomma Quantum Error si prospetta come un titolo dalle grandi potenzialità e uno dei primi a promettere di poter sfruttare la potenza della nuova PS5 per raggiungere risultati mozza fiato. Analogamente i lavori sulla cosiddetta next gen proseguono a gonfie vele e, ad esempio, Remedy ha recentemente annunciato di star lavorando su due nuovi videogiochi per PlayStation 5 e Xbox Series X, oltre che a portare Control su PS5.