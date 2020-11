PS5: Amazon potrebbe spedire in anticipo, restate allerta

Gli utenti italiani, dopo una lunga e interminabile attesa, sono pronti a scartare la propria PS5. L’agognata console è andata subito sold-out all’apertura dei preordini su Amazon, con molti acquirenti rimasti a bocca asciutta. Molti degli ordini effettuati il 17 settembre 2020, riportavano come data di consegna il 23 novembre 2020, ovvero quattro giorni dopo il day one fissato per il 19 novembre nel territorio europeo.

Sembrerebbe, però, che Amazon è intenzionata ad anticipare la data indicativa. Molti utenti stanno ricevendo in queste ore varie mail da parte di Amazon con una leggera modifica: dapprima l’ordine riportava che la consegna fosse prevista per il 23, mentre adesso riporta “entro il 23”. Ciò ovviamente confermerebbe che la data fissata nei vari ordini, fosse in realtà un ammortizzante, una data di limite massimo, per evitare il malcontento dell’utenza in caso di ritardi.

Pare inoltre che PlayStation 5 tornerà presto disponibile su Amazon con una nuova ondata di console disponibili. Sarebbe l’occasione perfetta per tutti gli utenti che non sono riusciti a preordinarla in tempo, di assicurarsi la propria console in tempo per le vacanze natalizie. Nel frattempo dall’America giungono strane notizie di console Standard consegnate al posto delle Digital e di un DualSense con un difetto davvero particolare.

Mancano pochi giorni per poter finalmente mettere le mani sulla nuova PlayStation 5. Tra i titoli che arricchiranno il lancio, spiccano Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Demon’s Souls Remake, il nuovo restauro di Bluepoint Games. In attesa di poter finalmente dichiarare avviata la nuova era delle console per tutti gli utenti, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione tecnica di PlayStation 5 per farvi trovare preparati al suo arrivo!

Siete tra i fortunati utenti che hanno ricevuto l’email d’anticipo da parte di Amazon? Oppure siete ancora in attesa di nuove segnalazioni? Fatecelo sapere nei commenti!