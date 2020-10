Prima del lancio di PS5 e Serie X, ecco il lancio di XBOne.. da 45m!

Tutti quanti attendiamo il lancio di PS5 e Xbox Series X, le due console di nuova generazione. PS5 sarà disponibile in Italia il 19 novembre 2020, mentre Xbox Series X e la “sorella minore” Xbox Series S arriveranno ben nove giorni prima, ovvero il 10 novembre 2020. Il lancio delle due macchine da gioco però è stato anticipato da un altro lancio, quello di Xbox One. No, Microsoft non ha rilasciato di nuovo la sua “vecchia” console. A occuparsi di questo “lancio” è stato il team di How Ridiculous: di cosa parliamo? Di un video in cui Xbox One viene fatta cadere da 45 metri di altezza! Sarà sopravvissuta?

Sarà in grado di resistere a 45 metri di caduta?

How Ridiculous non ha semplicemente lanciato una console dalla cima di una torre aspettandosi un risultato diverso rispetto alla pura distruzione, è ovvio. Il team di YouTuber ha imballato cinque Xbox One con varie protezioni, ad esempio cuscini da letto e con pluriball. Una delle console è stata “protetta” unicamente da un T-Rex giocattolo di gomma. Ovviamente lo scopo finale di questi video è puramente il divertimento e non vi è un reale metodo scientifico alla base, ma crediamo che la maggior parte degli spettatori non si facciano problemi a riguardo. Ecco però il video completo della loro impresa.

Il primo test con il T-Rex dà però un primo risultato incredibile: con anche un pizzico di fortuna, il giocattolo è quello che subisce l’impatto con il terreno sabbioso (che limita i danni, ricordiamolo, sarebbe diverso con il cemento). La parte più incredibile, però, è che la console era perfettamente funzionante: gli YouTuber hanno connesso Xbox One a un televisore e quella si è avviata senza problemi!

Ovviamente si tratta solo di uno dei cinque test eseguiti, potete vedere tutti i dettagli delle loro prove nel video qui sopra. Diteci, quante console pensate siano sopravvissute (non barate, provate a indovinare prima della fine del video!)?

Speriamo che il lancio di PS5 e Xbox Series X abbia risultati positivi quanto quelli di Xbox One!