PS5, SOCOM online è il nuovo gioco di Guerrilla Games?

Con l’arrivo della next-gen il prossimo anno, i giocatori si aspettano grandi ritorni dei titoli più apprezzati in questa generazione: per esempio God of War 2, Marvel’s Spider-Man 2 e Horizon Zero Dawn 2. Parlando proprio di Guerrilla Games, da tempo si vocifera che il team sia al lavoro non su un solo gioco, ma su ben due titoli per PS5, uno dei quali dedicato al multiplayer. Ovviamente, tutti abbiamo subito pensato a Killzone… ma se invece fosse SOCOM?

La serie di SOCOM è lontana dalle nostre macchine da gioco da tempo (dal 2011, per la precisione) e, secondo il noto insider Tidux, sarebbe pronta a tornare su PS5. Pare infatti che ci sia un “secondo team” al lavoro su una versione multiplayer di SOCOM. Il tweet, inoltre, è una risposta a un vecchio tweet di Tidux stesso, nel quale aveva affermato che PlayStation stava decidendo se realizzare un nuovo gioco di SOCOM: pare che infine sia stato dato il via libera.

La parte importante, in ogni caso, è che si parli di un “secondo team”, quindi i fan di Horizon Zero Dawn possono stare tranquilli. Recentemente inoltre una proposta di lavoro ha spinto molti a pensare che il team sia alla ricerca di personale proprio per il seguito delle avventure di Aloy. Specifichiamo che si tratta solo di rumor e speculazioni e che non ci sono informazioni ufficiali in merito.

Che si tratti di SOCOM, di un nuovo Killzone o di qualche altra IP, di certo non scopriremo nulla prima del prossimo anno, sempre ammesso che tale progetto secondario arrivi in tempi rapidi e non si debba aspettare anni prima del rilascio. Per ora possiamo solo attendere nuove informazioni da parte di Guerrilla. Diteci, quali sono le vostre speranze in merito?