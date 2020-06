PS5: Sony promette il lancio più grande di sempre

Sono ormai passati diversi giorni dall’evento Sony dedicato ai titoli in uscita per PS5, durante tale conferenza i vertici alti hanno mostrato finalmente anche il design della console, decisamente più minimale rispetto alle macchine precedenti, una mossa coraggiosa che a quanto pare ha portato al successo. Nonostante la presentazione, ad oggi non sappiamo ancora il prezzo e specialmente il giorno di uscita ma in queste ore Sony sta cercando di arrivare nel cuore degli appassionati con delle dichiarazioni che faranno felici sicuramente tutti gli appassionati.

Eric Lampel, Head of Global Marketing per PlayStation durante l’ultimo appuntamento con PlayStation Blog Podcast trasmesso subito dopo il famoso evento, ha dichiarato che la line up di PS5 sarà la più grande della storia di PlayStation. “Questa, per ora, è di gran lunga la più grande line up che abbiamo mai avuto nella storia di PlayStation, siamo molto fortunati ad avere così tanti giochi e personaggi con cui le persone sono cresciute nel corso degli anni. Sono stupefatto da quanto bene i nostri studi stiano lavorando a fronte delle tempistiche di lancio”

Effettivamente durante l’evento durato più di un’ora, gli sviluppatori hanno potuto mostrare diversi titoli inediti in lavorazione oltre a sequel/remake/reboot di vecchi brand come l’attesissimo seguito di Horizon Zero Dawn ed il settimo capitolo di Gran Turismo. È possibile quindi che gli annunci non siano finiti qui e che nelle prossime settimane Sony riveli altri titoli formando definitivamente la più grande line up della storia del brand. Ovviamente non vediamo l’ora di scoprire che carte giocherà l’azienda nipponica e sopratutto quali giochi siano in sviluppo per la console next gen. Insomma, si prospetta veramente un lancio da capogiro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quali titoli vi piacerebbe vedere su PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità a riguardo.