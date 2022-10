Più e più volte abbiamo notato come il web, sempre più spesso, tenda a portare a galla una serie di brevetti relativi ai progetti in sviluppo negli studi dei grandi colossi videoludici. In passato abbiamo scoperto molti bozzetti legati ad hardware e funzioni targati Nintendo e Sony, con quest’ultima compagnia che delle volte ha anticipato delle novità relative al proprio ecosistema PS5. Ora, a distanza di pochi giorni dall’ultimo brevetto targato PlayStation, ne emerge uno del tutto nuovo legato a una funzione già presente nell’ecosistema console.

Come fa notare la redazione di Game Rant in queste ore, sembra proprio che Sony abbia presentato un altro brevetto potenzialmente molto interessante e relativo a una funzione per PS5. A differenza del brevetto emerso qualche settimana fa, questa volta si fa riferimento a una nuova modalità che permetterà di gestire in modo differente la cattura dei filmati aggiungendoci anche dei salvataggi di stato.

Stando al brevetto, una volta salvati, questi file conterranno tutto il necessario per consentire al giocatore di riprendere a giocare da quell’esatto momento in poi ogni volta che lo desidera. Leggendo la descrizione del brevetto, inoltre, la funzione citata consentirebbe ai giocatori di scegliere tra una varietà di diverse registrazioni di gioco realizzate, impostando anche una serie di criteri predefiniti.

Come sottolinea anche Game Rant, il concetto tecnico che sta alla base di questo nuovo brevetto per PS5 sembra potenzialmente dispendioso dal punto di vista computazionale, suggerendoci che tutto ciò potrebbe legarsi in qualche modo a un precedente brevetto che citava una multi-GPU per la console Sony. Come sempre va tenuto conto del fatto che l’esistenza di questi brevetti non corrisponde sempre all’arrivo ufficiale di tali funzioni. Per questo vanno sempre presi con le dovute attenzioni fino al momento in cui sarà la stessa Sony a svelarne in via ufficiale ogni dettaglio.