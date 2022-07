Qualche mese fa Sony e PlayStation avevano annunciato di aver acquistato Haven, il nuovo studio capitanato da una veterana del settore, ovvero Jade Raymond. Dopo aver ideato alcuni dei franchise più popolari del mondo dei videogiochi, e non solo, come Assassin’s Creed e Watch Dogs, la Raymond annunciò di aver aperto un nuovo studio e che stava già lavorando a un nuovo ambizioso progetto in arrivo su PS5.

Ora, a fare un po’ più di chiarezza sugli intenti di Haven Studio ci ha pensato la stessa compagnia nipponica pubblicando un’intervista a Jade Raymond. Nelle cinque domande proposte alla sviluppatrice si sono toccati diversi punti, sia sullo stato attuale del team che del nuovo ambizioso progetto di debutto che sta venendo sviluppato. La Raymond conferma tutta l’eccitazione di essere entrata in una compagnia così importante e conferma che al momento Haven può contare su ben oltre 100 dipendenti al suo interno.

Per quanto riguarda il gioco in sviluppo per PS5, la Raymond ha dichiarato quanto segue: “Sono felice di poter dire che il gioco è già divertente! Ci giochiamo ogni giorno e ciò ci ispira a spingerci oltre. Il nostro progetto attuale sarà il titolo di debutto di Haven e la nostra prima nuova IP per PlayStation. Vogliamo dare ai giocatori il miglior gioco possibile. L’asticella è alta, ma abbiamo una grande squadra e crediamo di poter creare qualcosa di innovativo e che le persone saranno felici di giocare”.

L’intervista si conclude con la Raymond che afferma quanto la più grande ispirazione dello studio è vedere come i videogiochi siano ormai diventati un importante luogo di aggregazione per le persone, all’interno dei quali i giocatori non solo possono divertirsi, ma anche esprimere se stessi e condividere diverse esperienze con altri appassionati. All’appello mancano ancora molte informazioni più concrete sul primo gioco di Haven, ma le ambizioni che emergono da questa recente intervista sembrano più che interessanti.