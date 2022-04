Dopo il successo di Horizon Forbidden West, Guerrilla Games ha cominciato a pianificare il suo futuro e i suoi prossimi giochi per PS5. Che qualcosa si stia muovendo all’interno del team di sviluppo è innegabile, ma su cosa sia al lavoro al momento lo sviluppatore olandese è ancora un mistero per tutti, tranne per l’insider Oops Leaks, che nel corso degli ultimi giorni avrebbe svelato alcuni dettagli in merito ai progetti futuri del first party di Sony, decisamente interessanti e meritevoli di essere riportati.

Foto generiche

Secondo l’insider, Guerrilla Games sarebbe al lavoro su un competitive shooter, con un focus ben preciso sugli eSport. In sviluppo da circa tre anni, il team di sviluppo olandese avrebbe reclucato anche alcuni ex lead developer di Rainbow Six Siege, lo shooter tattico di casa Ubisoft, entrato di recente nel suo settimo anno di vita. Ci sarebbe però un po’ di discordanza nell’ambientazione: secondo alcune fonti, il nuovo shooter sarebbe un proseguio di SOCOM, mentre per altre invece il titolo sarebbe ambientato nell’universo di Horizon.

GUERRILLA GAMES Multiplayer Shooter Competitive (hero?) shooter with esports focus. 3 yrs in dev. R6S leads involved. Here my sources differ, one claims that it's a new SOCOM game, the other says that it's set in the Horizon universe. Soon we’ll find out what's true. pic.twitter.com/yq5Uml9l6d — Oops Leaks (@oopsleaks) April 7, 2022

Aloy ha comunque avuto un impatto devastante per il team di sviluppo e per PlayStation tutta. E così, oltre allo shooter, Guerrilla Games sarebbe anche al lavoro su nuovi giochi del franchise. Uno lo conosciamo già e si tratta del gioco in sviluppo per il nuovo visore per la realtà virtuale di PS5, ovvero Horizon. Ci sarebbe poi un terzo gioco, che chiuderà del tutto la trilogia, più un’espansione o spin-off simile a Monster Hunter World. “Sony considera Horizon uno dei principali franchise di PlayStation”, ha dichiarato l’insider.

Killzone It’s dead. — Oops Leaks (@oopsleaks) April 7, 2022

Niente da fare, infine, per Killzone. “Non esiste più”, si legge in uno degli ultimi tweet inviati da parte dell’insider. Come sempre vi ricordiamo di prendere queste informazioni con le pinze ed attendere eventuali annunci ufficiali da parte del publisher e dello sviluppatore.