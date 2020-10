PS5: trasferire i dati di salvataggio PS4, le istruzioni sono sulla scatola!

Come sappiamo, PS5 permette di trasferire i dati di salvataggio PS4, così da permettere ai giocatori di proseguire le proprie partite in corso sulla vecchia generazione. Come si può fare? A risponderci è la scatola stessa della console Sony. Dovete infatti sapere che molti giornalisti USA hanno ottenuto la loro PlayStation 5 nella giornata di ieri: Twitter è quindi stato invaso dalle fotografie delle confezioni. La maggior parte hanno fatto una foto frontale, alcuni anche del retro, ma Samit Sakar di Polygon ha notato un dettaglio aggiuntivo.

Sul fondo della scatola di PS5, è infatti possibile vedere come trasferire i dati di salvataggio PS4 su PS5. Come potete leggere anche voi, tutto quello che si deve fare è connettere PS4 e PlayStation 5 alla stessa rete interne, collegare un hard disk esterno a PS5 (che contenga i dati di PS4, ovviamente), effettuare il login al PSN con lo stesso account usato su PS4 e poi trasferire “dati, trofei, informazioni sul profilo e lista amici”.

