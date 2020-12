PS5: Travis Scott sta sviluppando un gioco in esclusiva?

Il marchio PlayStation, nell’arco di ben cinque generazioni è sempre stato riconoscibile da molteplici fattori. Tra questi, uno dei più in vista è sicuramente tutta la parte di pubblicità che ha accompagnato nelle varie fasi di vita le cinque console da gioco targate Sony. PS5 non è stata da meno, e nei mesi antecedenti al lancio della console giapponese di nona generazione abbiamo già assistito a tutta una serie di spot d’impatto.

Tra questi, spicca uno degli ultimi dove il protagonista indiscusso è stato il rapper americano Travis Scott. La partnership tra il colosso giapponese e l’artista statunitense però, non sembra affatto fermarsi a delle apparizioni di Scott all’interno delle pubblicità dedicate a PS5. A fare emergere queste possibilità è stato lo stesso rapper, che durante una recente intervista con la redazione di Forbes, avrebbe fatto intuire che la collaborazione con PlayStation potrebbe comportare molto altro.

Dall’intervista a Forbes, sembra emergere che Travis Scott si stia impegnando molto insieme a Sony nella realizzazione di una PS5 in edizione speciale a lui dedicata ma non solo. Inoltre, stando ad una fonte molto vicina all’artista americano, sembra che Scott stia anche sviluppando il suo primo gioco per la console di nona generazione Sony. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma se il tutto dovesse risultare vero è possibile che durante un prossimo appuntamento comunicativo Sony potremmo assistere all’annuncio del gioco di Travis Scott.

Lo spot di PS5 con Travis Scott è di sicuro uno dei più particolari per una console da gioco. Ora non ci resta che capire la veridicità di questi rumor sul gioco sviluppato dal rapper statunitense. Cosa ne pensate di queste voci di corridoio? Che cosa vi aspettate da un possibile gioco sviluppato da Travis Scott?