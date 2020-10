PS5: un’esclusiva diventa gratis su PS Plus, ma esce in ritardo!

Ormai ci siamo quasi, con il mese di ottobre che sta per giungere al termine manca davvero poco per affondare le nostre mani sulle console di prossima generazione. Mentre mancano pochissimi giorni al lancio di Xbox Series X|S, per PS5 ci sarà da attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo, Sony si fa sentire annunciando la posticipazione del lancio di una delle esclusive che erano attese insieme alla console Sony next gen.

Tramite un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha dichiarato che Destruction All Stars non sarà più un titolo di lancio di PS5. Il rocambolesco titolo di corse sviluppato dai ragazzi di Lucid Games ora verrà rilasciato qualche mese più tardi, ovvero il prossimo 21 febbraio 2o21. Non è tutto, per chiunque abbia già prenotato il titolo esclusivo PlayStation 5 otterrà un rimborso e potrà ottenere il gioco gratuitamente il giorno del lancio tramite il servizio PS Plus.

Destruction All Stars resterà all’interno del PS Plus per due mesi, così da permettere ai possessori di PS5 di riscattare una delle prime esclusive della console praticamente a costo zero abbonandosi al servizio di Sony. Al momento non è stato dichiarato altro, se non che settimana prossima ci sarà un ulteriore aggiornamento su Destruction All Stars per presentare ai giocatori alcune novità in un nuovo trailer.

Destruction All Stars si è presentato durante il primo evento digitale dedicato a PS5, ed mette i giocatori all’interno di diversi veicoli pronti a scontrarsi letteralmente in un’arena. Cosa ne pensate di questo rimando di una delle esclusive di lancio PS5? Eravate interessati a Destruction All Stars? Diteci la vostra.