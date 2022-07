Siamo giunti quasi al secondo anno di vita di PlayStation 5, e sebbene sia passato diverso tempo, le console Sony di nuova generazione sono ancora difficilmente acquistabili. Ancora oggi non sappiamo quando la questione scorte si normalizzerà, ma nel frattempo la compagnia giapponese ha svelato i dati di vendita più recenti di PS5. Il tutto è avvenuto all’interno della riunione con i propri azionisti, ma vediamo nel dettaglio come si sta comportando l’hardware PlayStation.

Giusto qualche ora fa, è stata la stessa Sony ad annunciare i propri risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2022. Parliamo del periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 giugno 2022, e in tutto questo siamo stati aggiornati sulle vendite delle console PS5 e PS4. Per quanto riguarda PlayStation 5, i rivenditori di tutto il mondo hanno acquistato 2,4 milioni di unità, portando le vendite generali della console a 21,7 milioni di unità.

Per quanto riguarda PlayStation 4, a partire da questo trimestre Sony ha smesso di segnalare le vendite della console di scorsa generazione, il che significa che i dati relativi alle vendite di PS4 rimangono fermi alla cifra di 117 milioni. Arriviamo però a una nota dolente per Sony, dato che PlayStation ha fatto segnare anche un calo nei profitti del 37% a causa della crescita dei costi di sviluppo per gli studi della compagnia.

In tutto questo, durante la call con gli azionisti PlayStation ha anche svelato che il 79% dei giochi PS5 e PS4 venduti durante l’ultimo trimestre fiscale sono in versione digitale. Un drastico calo per quanto riguarda il mercato del fisico, che sempre di più sta lasciando il posto a un florido mercato che è sempre più ricco di servizi ed esperienze da fare in digitale.