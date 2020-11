PS5 vs Xbox: tempi di caricamento a confronto

Ormai siamo entrati nei giorni caldi, tra pochissimo verranno rilasciate Xbox Series X e PS5, rispettivamente il 10 ed il 19 novembre. Nella giornata di ieri avete potuto leggere la nostra recensione riguardante la console di casa Microsoft, mentre proprio nella giornata odierna quella della sua rivale giapponese. Inutile nasconderci, tutte e due sono delle macchine incredibili che riusciranno a dare il massimo specialmente con il passare degli anni. Una delle peculiarità che interessa alla maggior parte dei videogiocatori è il tempo di caricamento, ebbene Alcuni siti specializzati hanno recentemente pubblicato dei video confronto tra diversi titoli rilasciati nel corso di questi anni.

Gamespot, ad esempio, ha voluto testare cinque giochi molto pesanti. A grande sorpresa, nonostante l’SSD di PS5, Xbox Series X è riuscita ad avere tempi leggermente più bassi. Ma bando alle ciance e guardiamo assieme il confronto.

Red Dead Redemption 2

Xbox Series X: 01:04:55

PlayStation 5: 01:05:06

Final Fantasy XV

Xbox Series X: 00:48:06

PlayStation 5: 01:10:29

Destiny 2

Xbox Series X: 00:42:53

PlayStation 5: 00:57:30

Monster Hunter World

Xbox Series X: 00:35:46

PlayStation 5: 00:51:37

Batman Arkham Knight

Xbox Series X: 00:58:48

PlayStation 5: 01:07:27

In un tweet pubblicato dal giornalista Tom Warren, che potete vedere a questo indirizzo, ha eseguit un test sull’avvio delle due console. Il boot della console giapponese richiede all’incirca 24 secondi, mentre quello di Xbox Series X 25. Il resume della console americana invece solo 4, mentre quello di PlayStation 5 14. Ovviamente, la cosa da tenere conto è l’incredibile velocità delle due macchine. Qualcosa che ribalterà sicuramente tutto il medium videoludico.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete pronti ad accogliere presto la next gen? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti PS5 e Xbox Series X.