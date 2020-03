PS5: confermato ufficialmente un nuovo gioco, WRC 9

Dopo l’uscita a sorpresa di ieri delle specifiche tecniche dettagliate di PS5, ecco che un nuovo annuncio renderà felici gli amanti delle console di casa Sony appassionati del mondo rally. Fra i titoli nuovi che ci accompagneranno in questo 2020 si aggiunge WRC 9.

WRC 9 sarà il gioco ufficiale del Campionato Mondiale di Rally 2020 della FIA. Sviluppato da KT Racing, o meglio nota come Kylotonn Games, verrà pubblicata da NACON (nota anche come Bigben Games) alla fine di quest’anno per le attuali console ed è attualmente in fase di sviluppo una versione per le future next gen PS5 e Xbox Series X.

WRC 9 sarà disponibile dal 3 settembre per Xbox One, PS4, PC sull’Epic Games Store e successivamente per Xbox Series X, PS5 e Nintendo Switch. Assieme a questo annuncio arriva l’estensione dell’accordo di licenza con WRC Promoter fino al 2022 per lo sviluppo e la pubblicazione dei successivi due titoli della serie, WRC 10 e WRC 11.

Tra i miglioramenti e i nuovi contenuti compaiono una modalità Carriera migliorata e ancor più impegnativa, i tre nuovi eventi aggiunti al calendario: il ritorno dell’iconico Safari Rally del Kenya, il Rally del Giappone con le sue celebri stradine asfaltate, il Rally di Nuova Zelanda insieme alla splendida cornice che lo circonda; più di 50 team ufficiali con le loro livree provenienti dalla WRC, WRC 2, WRC 3 e dal Junior WRC e oltre 15 auto bonus che hanno lasciato il segno nella storia della WRC.

KT Racing dopo il successo di WRC 8 si sta impegnando duramente per offrire ai videogiocatori un’esperienza migliorata e sempre più vicina alla realtà. WRC 9 si conferma dunque, con le sue versioni doppio gen, uno dei primi titoli disponibili per PS5 e Xbox Series X: uno dei primi a sfruttare dunque il potente ray tracing delle nuove console.