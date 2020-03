PS5 e Xbox Series X: il Ray Tracing delle due console sarà molto diverso?

Come ormai tutti ben saprete, ieri sono state finalmente rilasciate le specifiche dettagliate di PS5. Sony si è ben guardata dal far attendere ulteriormente i propri giocatori, rilasciando le informazioni due giorni dopo il competitor di casa Microsoft, Xbox Series X. Vi abbiamo già fornito un confronto tra le due console next gen, ma ora vogliamo concentrarci nello specifico sulle differenze che riguardano il Ray Tracing.

Probabilmente molti di voi già sanno di cosa si tratta, ma vi ricordiamo comunque che il Ray Tracing è una tecnica di rendering che permette la visualizzazione di scene simulando il comportamento realistico della luce. La tecnica segue l’interazione dei raggi a ritroso e non partendo dalla sorgente. Questa tecnica negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più all’interno del mondo gaming, in sostituzione della rasterizzazione, necessitando però di una maggiore potenza di calcolo. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

PS5 e Xbox Series X hanno entrambe scelto di affidarsi a GPU di casa AMD. Le schede grafiche dedicate delle due console sembrano seguire però una direzione ben diversa dall’attuale generazione di schede Nvida RTX. Su quest’utlime infatti è dedicato uno specifico blocco di unità computazionali (CU) al ray tracing, a differenza della soluzione adottatata da AMD di implementare la funzione alle normali CU della scheda grafica.

Questa soluzione mette chiaramente la console di casa Sony in una posizione di svantaggio. Infatti PS5 sarà equipaggiata con 36 CU da 2.23GHz per 10.28 TeraFlops, a differenza di Xbox Series X che potrà vantare di ben 52 CU da 1.825 GHz per 12.155 TeraFlops. Purtroppo la frequenza maggiore e variabile di PS5, dato il minor numero di CU rispetto a Xbox Series X, difficilmente potrà colmare la differenza tra le due console. Dunque con tutta probabilità la nuova Xbox Series X sfrutterà meglio la tecnica di Ray Tracing.

Voi cosa ne pensate di questa differenza nella GPU delle due next gen? Sarà fondamentale per la scelta della console?