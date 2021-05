PS5, Xbox e Switch: il 5G segnerà la fine delle console, per Naoki Yoshida

Naoki Yoshida è uno degli autori di videogames più chiacchierati degli ultimi anni. Il suo Final Fantasy 14 è stato apprezzato da pubblico e critica tanto che è ritenuto da molti uno dei capitoli più incredibili dell’intero franchise con aggiornamenti costanti che continuano ad impressionare. Una delle notizie che ha sconvolto in positivo il web è la sua presenza nel nuovo sedicesimo capitolo della saga, cosa che fa tutt’ora ben sperare i fan storici dell’opera visto e considerando che il titolo ricorderà in modo piuttosto marcato i vecchissimi capitoli a tema fantasy che sono entrati nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. Ricordiamo che di quest’ultimo non si sa molto, solo che uscirà in esclusiva temporanea su PS5.

Quest’oggi però non parleremo di Final Fantasy 16, ma di una curiosa intervista rilasciata proprio da Naoki Yoshida che ha parlato apertamente del suo quattordicesimo capitolo e di come il 5G, in futuro, possa portare alla fine dell’era delle console. “Quando il 5G diventerà uno standard globale, sarà il momento in cui potremo trasferire le immagini su ogni dispositivo. La televisione non sarà più l’apparecchio centrale dell’esperienza per i videogiocatori” Avrebbe dichiarato l’autore.

Naturalmente Yoshida fa riferimento al mercato orientale, incentrato più sull’uso di dispositivi mobile che da diversi anni lo preferiscono all’uso classico delle console. Il suo ragionamento sotto molti punti di vista è anche condivisibile, se un giorno il 5G sarà accessibile a tutti nel mondo è possibile che i titoli per cellulare possano rivaleggiare con quelli su PS5, Xbox Series X|S e Switch.

Potrebbero sembrare assurde queste parole, del resto i giochi mobile non sono quasi mai entrati nel cuore dei giocatori salvo casi particolari. C’è da dire che nell’ultimo periodo molte software house si stanno affacciando su questo mercato con un futuro certamente radioso. Vedremo se Yoshida avrà ragione in futuro, per ora si tratta solo di una mera speculazione.