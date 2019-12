PS5 e Xbox Scarlett avranno un lancio ricco di Game as a Service?

Sony e Microsoft stanno stracciando le proprie strade che porteranno alle presentazioni delle nuove console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Anche se per il momento l’unica informazione certa che conosciamo riguarda il periodo d’uscita di entrambe le piattaforme (natale 2020), c’è ancora un grosso velo di mistero che ricopre PS5 e Scarlett, soprattutto per quanto riguarda i giochi che ne accompagneranno il lancio.

Il sito VentureBeat ha provato a stilare quelli che potrebbero essere i videogiochi che affiancheranno le due nuove console al lancio, e allo stesso tempo, hanno cercato di immaginarsi la tipologia di questi possibili giochi. Secondo la redazione americana, PS5 e Xbox Scarlett avranno un lancio particolarmente ricco di Games as a Service, e molto probabilmente i grossi titoli Tripla A arriveranno solo qualche mese dopo il lancio delle nuove console.

Sembra che la gran parte di questi giochi approderanno sulle console di nuova generazione con degli importanti aggiornamenti grafici e con diversi update contenutistici. All’interno dell’articolo pubblicato da VentureBeat è stato anche citato che “per i Game as a Service multipiattaforma l’arrivo sul mercato di nuove console con una fetta di pubblico da pochi milioni di utenti non sono un problema, come dimostrato già in passato da Warframe, uscito al lancio di PS4”.

Per scoprire se il lancio di Playstation 5 e Xbox Scarlett sarà effettivamente così ricco di Giochi a Servizio servirà ancora del tempo, ma quando verranno presentate ufficialmente le nuove console verremo sicuramente a conoscenza se verranno accompagnate da un lancio più variegato o meno. Per il momento come prendete le speculazioni fatte dalla redazione di VentureBeat?