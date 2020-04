PS5 e Xbox Series X: per gli sviluppatori CPU e SSD sono la chiave, non i TFLOPS

Sebbene manchino ancora alcuni mesi dall’approdo ufficiale della next-gen nei mercati internazionali, le caratteristiche hardware che contraddistingueranno PS5 e Xbox Series X sono sempre meno oscure agli occhi dei consumatori. A questo punto, la guerra tra fanboy sembra ufficialmente aperta. Come focus delle varie discussioni, infatti, compare frequentemente la questione legata al numero di teraflop (TFLOP) – nonostante gli sviluppatori abbiano dichiarato che dare la priorità a questo fattore sarebbe un grave errore.

Della stessa idea è Tom Warren, un noto giornalista di The Verge. Stando a quanto dichiarato sul suo profilo Twitter, infatti, Warren ribadisce fermamente che l’attenzione principale degli utenti dovrebbe concentrarsi su CPU e SSD, fondamentali per alcune funzionalità di PS5 e Xbox Series X, come FPS e crossplay. Con questo, il giornalista non nega l’importanza dei TFLOP, ma conferma che non lo sono nel modo in cui la maggior parte della gente pensa.

Inoltre, Warren aggiunge che proprio per questo Xbox Lockhart non deluderà i videogiocatori con i titoli di prossima generazione, sebbene si stimi che i suoi TFlops siano inferiori. Questo perché, come testimoniato più volte, le performance di PS5 e Xbox Series X dipenderanno strettamente dal processore e dalla velocità di trasferimento del disco.

Che dovremo attendere ancora per avere delle risposte è una condizione nota oramai per il popolo videoludico. Per capire cosa saprà regalarci realmente la cosiddetta next-gen dovremo aspettare almeno le presentazioni ufficiali, con l’annuncio delle rispettive date di lancio. Alcuni, più semplicemente, rimandano invece l’ultimo giudizio al giorno in cui le nostre tanto attese console saranno finalmente presenti nei nostri salotti. Solo allora potremo realmente confrontare la potenza e le virtù di PS5 e Xbox Series X.