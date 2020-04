PS5 e Xbox Series X: Dead Island 2 uscirà anche sulle console next gen?

Dopo esser stato annunciato nel 2014, Dead Island 2 ha avuto uno sviluppo complicato, che ha portato al cambio di due studi di sviluppo prima che se ne occupasse Dambuster Studio. Recentemente, dopo essere sparito dai radar, un nuovo annuncio di lavoro pubblicato dal team britannico, sembra suggerire l’arrivo del gioco a tema zombi non solo sulle console di attuale generazione, ma anche su PS5 e Xbox Series X.

L’annuncio lavorativo in questione, cita la ricerca di nuovo personale e di un direttore artistico per lo sviluppo del “prossimo capitolo della serie di Dead Island”. Continuando a leggere l’annuncio, è possibile scrutare come il secondo capitolo della saga a tema non morti viene definito come “un titolo innovativo per le piattaforme da gioco attuali e future”.

Questi nuovi dettagli trapelati sul web non forniscono alcuna ufficialità riguardo alle piattaforme sulle quali uscirà Dead Island 2, ma a quanto pare il titolo attualmete in sviluppo presso Dambuster Studio potrà avere la natura di un gioco cross generazionale in uscita anche su PS5 e Xbox Series X. Dal 2014 saranno cambiate molte cose all’interno del progetto, e sicuramente quando sarà il momento assisteremo a un nuovo annuncio del prossimo capitolo della saga di Dead Island.

Al momento attuale però, non abbiamo altre dichiarazioni ufficiali riguardo al titolo, a parte quelle di Koch Media che in passato aveva affermato che “Dead Island è un marchio molto importante per noi e vogliamo onorarlo nel modo migliore.” Cosa ne pensate delle ultime voci di corridoio riguardo al secondo capitolo di Dead Island?