PS5 e Xbox Series X: ecco il prezzo di Digital Foundry basato sui leak delle specifiche

La nuova generazione di console è ogni giorni più vicina e, sembra strano dirlo, fra otto o nove mesi potremo mettervi le mani sopra. PlayStation 5 e Xbox Series X sono uno degli argomenti di maggiore interesse già ora, anche se in realtà le informazioni ufficiali scarseggiano, sopratutto dal lato Sony che sta “temporeggiando” e ritardando l’annuncio della sua macchina da gioco. Tutti vogliono scoprire, in particolar modo, il prezzo di PS5 e Xbox Series X, ma è probabile che dovremo attendere ancora qualche mese prima di venirne a conoscenza.

Nel frattempo, ci pensano analisti e tecnici a fare varie predizioni. Ora, è il turno di Digital Foundry che, dopo aver analizzato le specifiche tecniche emerse tramite leak di PS5 e Xbox Series X, è giunto alla conclusione che la cifra di 399 dollari sia ormai da escludersi, a meno che Sony e Microsoft non decidano di vendere in grande perdita il proprio device. Si tratta di una possibilità poco credibile, secondo Digital Foundry, in quanto azionisti e investitori sarebbero a dir poco contrari.

Secondo le specifiche emerse online (ovvero informazioni assolutamente non ufficiali) PS5 e Xbox Series X costeranno almeno 499 dollari. Si tratta di una cifra prevista da molti analisti e, attualmente, sembra essere la soglia psicologica di molti potenziali acquirenti.

Al tempo stesso, molti sostengono che un prezzo vicino ai 599 dollari sia da escludere a priori, indipendentemente dall’hardware interno di PS5 e Xbox Series X: PS3 faticò enormemente nei primi anni proprio a causa di un prezzo di partenza esagerato che allontanò molti giocatori. Diteci, qual è il prezzo massimo che siete disposti a pagare per le console di nuova generazione?