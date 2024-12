Qual è stato il miglior annuncio dei TGA 2024? [SONDAGGIO]

Durante i The Game Awards 2024, i fan di tutto il mondo sono stati travolti da una valanga di annunci spettacolari, dai sequel di saghe leggendarie (come The Witcher 4) a nuovi e audaci progetti (Intergalactic). Ma qual è stato l’annuncio più emozionante? Noi di GameDivision | Tom’s Hardware vogliamo sapere cosa ne pensate! Abbiamo selezionato i titoli più attesi e vi invitiamo a votare per il vostro preferito.

Qual è stato il miglior annuncio dei TGA 2024? The Witcher 4 Intergalactic: The Heretic Prophet Nuovo gioco di Fumito Ueda Onimusha: Way of the Sword Sequel di Okami Nuovo trailer di Mafia: The Old Country Nuovo trailer di Borderlands 4 Annuncio The Outer Worlds 2 nel 2025 Virtual Fighter Project Century (nuovo gioco team di Yakuza)

I candidati sono i seguenti:

The Witcher 4 : Il ritorno dell’amatissima saga di CD Projekt RED, pronta a riportarci in un open world enorme, questa volta nei panni di Cirilla.

Intergalactic: The Heretic Prophet : Una nuova avventura sci-fi di Naughty Dogche promette esplorazione spaziale e una narrazione incisiva.

Mafia: The Old Country : Un prequel che ci porta alle origini del crimine organizzato nella Sicilia degli anni ‘20.

Il nuovo gioco di Fumito Ueda : Dal creatore di capolavori come Shadow of the Colossus, un progetto ancora avvolto nel mistero.

Virtua Fighter : Il ritorno di una delle saghe di combattimento più iconiche di sempre.

Il nuovo gioco del team di Yakuza : Una nuova avventura dagli autori della serie Yakuza, con il loro inconfondibile stile narrativo.

Onimusha : Il tanto atteso ritorno della celebre saga action ambientata nel Giappone feudale.

Sequel di Okami : Il seguito dell’acclamato titolo artistico che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei giocatori.

Borderlands 4: il primo gameplay del popolare sparatutto co-op.

The Outer Worlds 2: Il sequel del popolare RPG di Obsidian, previsto per il 2025, che promette più avventure intergalattiche.

Partecipare è semplice: basta votare poco sopra nel nostro sondaggio. Le votazioni rimarranno aperte fino al 20/12/2024. I risultati saranno pubblicati successivamente, con una panoramica completa delle preferenze della community. Presto annunceremo anche la possibilità di farvi votare a voi direttamente il GOTY di questo 2024.

A ogni modo, qual è stato l’annuncio che vi ha fatto sognare di più? Fatecelo sapere nel nostro sondaggio e nei commenti!