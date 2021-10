Quali giochi gireranno su Steam Deck? Ci sarà un modo per saperlo

Sin da quando lo Steam Deck è stato annunciato, tutte le persone interessate a questo PC portatile hanno tante domande tra la testa, tra cui una che è condivisa tra la maggioranza di queste: “Quali giochi saranno supportati?”. Valve non ha ancora una risposta concreta a ciò, anche perché creare una lista di tutti i titoli che gireranno sullo Steam Deck sarebbe un lavorone, considerando l’enorme mole di prodotti presenti all’interno della piattaforma. La compagnia, però, ha appena avvisato la community dicendo che ci sarà un modo per distinguere i giochi disponibili e non su Steam Deck.

Il tutto sarà molto semplice: nello Steam Deck saranno presenti dei simboli adibiti alla distinzione tra un titolo e l’altro. In particolare questi saranno quattro, ed ognuno avrà una funzionalità diversa. Come potrete immaginare, quello verde starà ad indicare che il suddetto titolo è supportato dalla piattaforma e pienamente giocabile con tutte le funzionalità del caso. Se invece un prodotto è contrassegnato dal simbolo giallo, significa che questo sarà disponibile sullo Steam Deck, ma ci sarà bisogno di aggiustare i settaggi di gioco per farlo girare come dovrebbe e senza problemi.

Il terzo simbolo, un segnale di divieto, indica che il titolo in questione non è supportato dallo Steam Deck in alcun modo, per cui, almeno momentaneamente, non è giocabile. L’ultimo, invece, contrassegnato da un punto interrogativo, viene usato per i prodotti che non sono ancora stati testati sulla console, per cui se un’opera è contrassegnata da questo simbolo verrà aggiornata non appena gli sviluppatori avranno fatto i dovuti test.

Il fatto che un gioco sia contrassegnato da uno degli ultimi simboli non sta per forza a significare che questo non sarà mai disponibile sullo Steam Deck. In tal caso basterà attendere che gli sviluppatori effettuino i test, qualora ne abbiano l’intenzione, per poter verificare che il prodotto sia supportato dalla piattaforma. Qualsiasi gioco all’interno di Steam è elegibile per effettuare le dovute prove, quindi tutto dipende dagli sviluppatori e dal tipo di titolo che si sta cercando di importare.