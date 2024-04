Quanto dura Stellar Blade? La risposta arriva dai creatori

L'attesa per l'imminente esclusiva PS5 di Stellar Blade è cresciuta dopo la ben accolta e tecnicamente solida demo del gioco, ma sono ancora parecchie le domande che circodnano il titolo. Fortunatamente, il director di Stellar Blade, Kim Hyeong-tae, e il direttore tecnico, Lee Dong-gi, hanno concesso interviste a varie pubblicazioni di videogiochi asiatiche che potrebbero chiarire alcuni di questi dubbi.

Quanto dura Stellar Blade?

Per quanto riguarda la durata del gioco, sembra che la quest principale di Stellar Blade si estenderà per circa 25 ore. Tuttavia, coloro che desiderano completare le missioni secondarie e collezionare tutti i segreti potrebbero impiegarci da 30 a 50 ore.

Una volta terminata la storia principale, sarà possibile sbloccare una modalità difficile, anche se al momento del lancio non sarà disponibile un New Game+. Gli sviluppatori hanno suggerito, infatti, che il New Game+ potrebbe essere aggiunto in seguito.

Stellar Blade avrà acquisti in-game?

Per quanto riguarda la monetizzazione, il gioco non includerà acquisti in-game aggiuntivi, a eccezione di possibili contenuti crossover con altre serie. Non è ancora stata decisa la pubblicazione di DLC importanti, ma sono previsti gli usuali aggiornamenti gratuiti e nuovi costumi, tipici dei giochi pubblicati da Sony.

"Il rilascio di DLC non è ancora stato confermato, ma stiamo preparando aggiornamenti gratuiti che includeranno nuovi costumi. Vorremmo sottolineare che Stellar Blade non richiede alcuna spesa aggiuntiva oltre al costo d'acquisto del gioco. L'unica eccezione sarebbe nel caso in cui venisse creato un costume in collaborazione con un'altra IP, il quale potrebbe essere venduto separatamente."

Il suggerimento riguardante le collaborazioni con altre IP è intrigante, specialmente considerando l'interesse di diversi autori giapponesi di rilievo per Stellar Blade. Sembra che lo sviluppatore di NieR, Yoko Taro, stia seguendo il gioco, e persino Hideo Kojima ha recentemente incontrato il director del gioco.