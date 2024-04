Questa esclusiva PlayStation ha perso il 95% dei giocatori a due mesi dall'uscita

Vi ricordate di Foamstars? Probabilmente no, per cui vi facciamo un breve riassunto: si tratta di un'esclusiva PlayStation uscita il 6 febbraio di quest'anno, e in particolare parliamo di un action multiplayer sviluppato da Square Enix con un concetto di fondo molto simile a quello di Splatton. Ebbene, secondo un nuovo rapporto, due mesi dopo il rilascio più del 94% dei giocatori lo ha già abbandonato.

True Trophies ha pubblicato queste statistiche basandosi sui dati di 3,1 milioni di account PlayStation, confermando che Foamstars è completamente scomparso dalla lista dei 200 titoli più giocati su PlayStation.

Il titolo era stato incluso nei giochi del PlayStation Plus di aprile, per cui gli utenti abbonati non hanno nemmeno dovuto comprarlo a parte. Noi vi avevamo già espresso quelle che ritenevamo essere le criticità del gioco in sede di recensione; in particolare, la sua natura di game as a service con poco da offrire di nuovo, tante microtransazioni solo per cosmetici e un comparto online con notevoli criticità.

Non sorprende, dunque, che nonostante fosse incluso nell'abbonamento al PS Plus la maggior parte dei giocatori abbia già deciso di abbandonarlo. Sembra, dunque, che gli di tutto il mondo abbiano tratto la stessa conclusione della critica: Foamstars semplicemente non è molto divertente e non vale la pena.