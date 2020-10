Razer presenta la nuova sedia da gaming Iskur e il microfono Seiren Mini

Razer continua nel suo percorso di crescita, proponendo prodotti non solo belli esteticamente, ma anche funzionali e di qualità. Nel corso degli anni abbiamo avuto la possibilità di provare tastiera, mouse e cuffie da gaming di livello, ma anche microfoni e sedie per i videogiocatori più esigenti, ed è proprio su questi ultimi due prodotti che ci soffermeremo quest’oggi.

Proprio recentemente, Razer ci ha mostrato in anteprima due nuovi prodotti, la Razer Iskur – una sedia da gaming per professionisti – e il nuovo microfono Seiren Mini, ideale sia per i giocatori, che per i content creator in costante movimento. Di seguito ve ne parliamo in maniera più approfondita, indicandovi prezzi e disponibilità.

Razer Iskur

La Razer Iskur punta a una cosa principale, la comodità del giocatore. Il suo design è stato pensato per realizzare un supporto lombare che può essere esteso fino a 26 gradi e di conseguenza riuscire a raggiungere la posizione adatta per far rilassare la nostra spina dorsale durante le lunghe sessioni di gioco.

Questo sistema è completamente personalizzabile, può essere spostato in diverse angolazioni o persino “richiuso”, il tutto sempre con l’idea di lasciare libera scelta al giocatore. La sua imbottitura è tale da non creare deterioramento nel breve periodo come invece capita nelle classiche sedie da gaming con cuscino lombare.

La sedia supporta fino a 136 Kg ed adatta anche alle persone alte 1.90 m, dispone di cinque ruote, un cuscino in memory foam per la testa e due bracciali che possono essere alzati, spostati avanti\indietro e lateralmente. La Razer Iskur può ovviamente essere alzata e inclinata liberamente

La sedia è disponibile da oggi ad un prezzo di listino di 499,99 euro.

Razer Seiren Mini

Il Seiren Mini non è altro che il fratello minore del Seiren X, l’ottimo microfono di Razer. A differenza da quest’ultimo cambia chiaramente la dimensione, mantenendo però una qualità audio piuttosto importante, che tuttavia dovrà essere valutata nel tempo.

Diciamo da subito nel dire che ci ha particolarmente impressionato la compattezza dello stesso, il Seiren Mini pesa 280g, è alto 16.1 cm e largo 9 cm, per farvi un esempio il Blue Yeti Nano è alto 21.1 cm e largo 9.6 cm, capite bene che parliamo di un microfono davvero molto, molto piccolo e perfettamente adatto per la mobilità.

Durante la presentazione ci hanno fatto ascoltare qualche test audio e, anche se come detto è difficile dare una valutazione completa, siamo rimasti piuttosto impressionati dalla qualità generale, anche in confronto al concorrente Blue di riferimento. Il Razer Seiren sfrutta una capsula condensatore supercardiode da 14mm e può essere collegato al PC ad una normale porta USB.

A rendere ancora più interessante il prodotto ci pensa il prezzo, infatti, il Razer Seiren Mini è venduto a 59,99 euro sul sito Razer.com e sarà disponibile allo stesso prezzo in retailer selezionati nel corso del Q4 2020.