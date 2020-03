Red Bull Junior Program, Igor Fraga entra a far parte del progetto

Risulta ormai un dato di fatto che il ramo eSports si stia ingigantendo giorno dopo giorno. In questi ultimi anni, sempre più discipline si sono aggiunte a questo particolare mondo, rendendo gli eSports delle gare competitive da non sottovalutare. Dal calcio alle gare automobilistiche, ormai questo mondo competitivo tende a contenere ogni singola disciplina. Per questo motivo sponsor come Red Bull hanno deciso di spingere su nuovi talenti grazie a programmi e team dedicati. Igor Fraga è solo l’ultimo dei giovani talenti che di recente ha deciso di fare il salto di qualità ed entrare a far parte del Red Bull Junior Program.

Il giovane Fraga è uno dei giocatori più noti nel panorama competitivo dei giochi di guida. Tuttavia le doti del ragazzo non sono solamente collegate al panorama videoludico, ma è anche un giovane pilota con una serie di vittorie da non sottovalutare. Fraga è uno dei campioni più recenti della Formula 3, e conta nel suo curriculum diverse vittorie nei circuiti di gara minori. Visto questo impressionante CV, non ci sembra tanto strana la decisione di Red Bull di far approdare il ragazzo nel Red Bull Junior Program.

Fraga si unirà a un team di giovani talenti composto da: Yuki Tsunoda, Jehan Daruvala, Dennis Hauger, Liam Lauson e Jack Doohan. Il team del Red Bull Junior Program sarà coordinato da Helmut Marko (leggendaria figura del panorama F1). I vari ragazzi (Fraga incluso) si divideranno in gare che comprenderanno sia i circuiti di Formula 3 che di Formula 2.

L’aggiunta di Igor Fraga al progetto Red Bull è sicuramente un ottimo traguardo per il noto sponsor. Avere un giovane talento come Fraga a rappresentare il Red Bull Junior Program, non è sicuramente una cosa da sottovalutare (viste le imprese del ragazzo). Noi siamo davvero curiosi di vedere in che modo i giovani talenti conquisteranno il panorama eSports.