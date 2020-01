Red Dead Redemption 2: contenuti esclusivi PS4 arrivano anche su Xbox One, PC e Stadia

Fino ad ora Red Dead Redemption 2 aveva proposto alcuni contenuti solamente agli utenti PlayStation 4. Per quanto riguarda i giocatori PC e Google Stadia, alcuni capi di abbigliamento ed emote non erano accessibili all’interno di Red Dead Online; per i giocatori Xbox One invece, l’indisponibilità di alcuni contenuti in game si è estesa anche a ciò che titolo aveva da offrire anche nella componente per giocatore singolo.

Se siete possessori di Red Dead Redemption 2 su PC, Stadia o Xbox One, sarete felici di sapere che Rockstar Games ha annunciato l’aggiunta di quei contenuti che fino a qualche tempo fa erano esclusivi per la versione PlayStation 4 di Red Dead Online. Nello specifico ciò che è stato aggiunto alla componente multiplayer del western di Rockstar sono una serie di capi d’abbigliamento e un nuovo set di emote.

Le aggiunte alla versione Xbox One invece il vero punto forte, dato che da ora i proprietari del gioco sulla console Microsoft potranno finalmente accedere alla modalità foto, ad una nuova infornata di armi inedite e a tutta una serie di missioni appartenenti alle tipologie quali: nuove taglie, nuovi nascondigli delle gang e nuove mappe del tesoro.

Dopo queste aggiunte disponibili anche sulle piattaforme Xbox One, PC e Stadia; Red Dead Redemption 2 va a completare quella che era già una vastissima scelta di attività da proporre ai giocatori. Siete pronti a gustarvi le nuove aggiunte anche sulle piattaforme al di fuori di PlayStation 4?