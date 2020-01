Red Dead Redemption 2, una mod permette di svaligiare alcune banche

I modder Unlosing e Jedijosh920 hanno rilasciato una mod per Red Dead Redemption 2 che permette di rapinare le banche all’interno del gioco. Inoltre, una volta che viene portato a termine un colpo, sarete ricercati dalla legge. Secondo quanto ricostruito da DSOGaming, la mod si basa su una delle missioni principali di Red Dead Redemption 2. Per chi non ha mai giocato il titolo Rockstar, a un certo punto, in una parte della storia sarete costretti a svaligiare una banca. I modder hanno estrapolato questa meccanica di gameplay, riapplicandola poi a tutte le altre banche.

Al momento, secondo quanto riportato nei dettagli della versione 1.0 della mod, è possibile svaligiare Valentine Bank, Rhodes Bank e Saint Denis Bank. Il contenuto fanmade si può scaricare direttamente dalla pagina dedicata, presente sul portale Nexus Mods. Per usarla è necessario avere installato la ScriptHookRDR2, si tratta di un plugin ASI che permette di fare funzionare script scritti in qualsiasi linguaggio .NET nel gioco.

Nel caso in cui vogliate provare questa mod, dobbiamo aggiungere che essendo molto recente non ci sono sulla pagina dedicata del sito molte recensioni che possiamo usare per avere una precisa idea sulla sua ottimizzazione. Solo un utente si è limitato a segnalare dei cali di frame rate che hanno reso difficile proseguire con il gioco ma ovviamente la mod è poi da provare con i singoli setup hardware.

La comunità di modder di Red Dead Redemption 2 è sempre molto attiva nel realizzare contenuti fanmade dei quali vi aggiorniamo regolarmente. Negli ultimi mesi, dall’uscita su PC del gioco, vi abbiamo raccontato di una mod che vi permette di trasformare Arthur in uno Jedi, di introdurre una modalità a Orde e anche portare nel seguito Undead Nightmare dal primo capitolo. Proprio riguardo quest’ultimo, un gruppo di appassionati ha tentato di realizzare un remake per PC ma il tentativo è stato bloccato dal publisher Take-Two.