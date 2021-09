Red Dead Redemption 2 è spettacolare con oltre 50 mod e ray tracing

Red Dead Redemption 2 è senza dubbio uno dei titoli più importanti di questa generazione videoludica, grazie soprattutto all’incredibile mondo che Rockstar Games è stata capace di creare. Oggi veniamo a scoprire come un utente sta giocando al titolo, con una quantità spropositata di mod, ray tracing e risoluzione in 8K. Tempo fa l’utente “Digital Dreams” aveva mostrato come sarebbe diventato Red Dead Redemption 2 se avessimo applicato su di esso la mod ReShade Ray Tracing, portando il titolo alla già citata risoluzione.

Red Dead Redemption 2 (2018)

Lo stesso giocatore ha pubblicato adesso un nuovo video, mostrando come può diventare il titolo di Rockstar Games quando vengono applicate oltre 50 mod, unite al suo preset personale che aggiunge il ray tracing così da poter migliorare ulteriormente l’occlusione ambientale e l’illuminazione globale. Con tutte queste modifiche, Red Dead Redemption 2 diventa a dir poco incredibile da vedere, un capolavoro grafico difficile da comparare ad altri giochi presenti sul mercato.

Il video, che trovate di seguito, mette in mostra soprattutto la bellezza degli ambienti naturali e delle città. Vedendo cosa potrebbe davvero essere l’opera, è più che lecito sperare che possa arrivare in futuro una versione per next gen di Red Dead Redemption 2, sfruttando le potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tuttavia, anche in quel caso il gioco non potrà mai arrivare alla risoluzione 8K e mantenere allo stesso tempo un frame rate accettabile.

Per chiunque fosse interessato a scaricare tutte queste mod per provarle con il proprio hardware, deve tenere prima di tutto in considerazione che per farlo bisogna avere un PC di fascia estremamente alta. Nel caso in cui vogliate provare, però, vi lasciamo alla lista completa delle mod utilizzate direttamente da NexusMods. Vi piacerebbe giocare a Red Dead Redemption 2 con una resa grafica del genere? Fatecelo sapere commentando in calce.