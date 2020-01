Red Dead Redemption 2: nei file di gioco appare il Pro controller di Switch

Negli scorsi giorni un dataminer ha fatto una scoperta particolarmente interessante all’interno dei file delle texture di Red Dead Redemption 2. L’utente ha presto segnalato sul web di aver trovato un’icona raffigurante il Pro Controlle di Nintendo Switch nascosto proprio nella cartella dei file del gioco Rockstar per PC. Mentre una fetta di appassionati sta già sperando in un porting per Switch, un’altra parte di giocatori ha altre teorie a riguardo.

La console ibrida di Nintendo si è già dimostrata abile nel far girare giochi enormi proprio con il recente porting di The Witcher 3, andando però ad apportare un notevole compromesso visivo, ma il gioco funziona in modo competente. Sebbene Red Dead Redemption 2 sia un gioco più recente non è da escludere definitivamente che Rockstar possa realizzare una porting per Nintendo Switch prima o poi. Più probabilmente però sembrerebbe che Rockstar stia lavorando per implementare il supporto al Pro Controller di Switch sulla versione Steam del western.

Red Dead Redemption 2 è uscito su PC solo durante lo scorso dicembre, e ad accompagnare il gioco c’è stato il supporto per i controller di Xbox One e del Dualshock 4 di PS4. L’icona del Pro Controller di Switch nei file delle texture di Red Dead Redemption 2 sembra proprio suggerire che il supporto per il gamepad di Nintendo sta per essere aggiunto alla versione PC del gioco. Detto questo, al momento non c’è ancora stata nessuna conferma ufficiale.

Lo scorso anno l’ex presidente di Nintendo America Reggie Fils-Aimè aveva dichiarato durante un’intervista che avrebbe avuto piacere nel vedere il western di Rockstar Games arrivare su Nintendo Switch, ma non si fece scappare nessuna possibilità concreta sulla fattibilità del porting, se per questo nemmeno sull’infattibilità. A cosa pensate che sia dovuta la presenza del Pro Controller di Switch nei file di Red Dead Redemption 2?