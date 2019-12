Red Dead Redemption 2 sbarca su Steam

Dopo tanti mesi di attesa da parte dei giocatori di tutto il mondo, finalmente lo scorso novembre Rockstar Games ha deciso di rilasciare la versione PC di Red Dead Redemption 2, già disponibile da ormai un anno sulle piattaforme PlayStation 4 e Xbox One, apportando ovviamente diverse migliorie dal punto di vista tecnico.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, Rockstar Games ha pubblicato Red Dead Redemption 2 anche sulla piattaforma di digital delivery di Valve, Steam.

Red Dead Redemption 2 (2018)

Il titolo è disponibile rispettivamente nella versione base, Special Edition e infine Ultimate Edition. Per chi fosse interessato, è possibile acquistare il gioco su Steam a questo indirizzo. Fino ad oggi, infatti, il titolo free-roaming di Rockstar Games era disponibile per PC esclusivamente attraverso la piattaforma Rockstar Game Launcher, che nel corso delle ultime settimane aveva dato non poche problematiche a molti giocatori.

Gli stessi sviluppatori hanno infatti lavorato durante questo periodo per realizzare patch correttive che risolvessero questo tipo di problematiche. Vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile su PC, oltre che su PlayStation 4 e Xbox One. E voi, quale versione avete scelto per giocare a Red Dead Redemption 2? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!