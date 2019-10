Reggie Fils-Aime è entrato a far parte dell’International Video Game Hall of Fame

Reggie Fils-Aime ha recentemente ricevuto un importante onorificenza ed è entrato a far parte dell'International Video Game Hall of Fame

In molti ricorderanno Reggie Fils-Aime, ex-presidente di Nintendo of America che ha lasciato la propria carica poco meno di un anno fa, dopo ben 15 anni di onorata carriera. Dopo la sua uscita dalle scene c’è però ancora motivo per tornare a parlare di Reggie, visto che è appena entrato a far parte della classe del 2019 dell’International Video Game Hall of Fame.

Un’onorificenza decisamente meritata, che mette i puntini sulle i ad una carriera veramente memorabile e che tributa i giusti onori ad un uomo che ha fatto veramente molto per l’industria videoludica e per tutto quanto ad essa collegato.

Nella classe del 2019, oltre a Reggie Fils-Aime, sono presenti numerosi detentori di Guinnes World Record e anche diversi titoli, tra i quali Super Mario 64, Fortnite e Super Smash Bros. Melee. Purtroppo Reggie non è riuscito a partecipare all’evento in questione ma ha comunque deciso di rilasciare un messaggio, che potete osservare comodamente nel video qui sopra.

Dopo l’abbandono a Nintendo Reggie non è però rimasto con le mani in mano. L’ex-presidente di Nintendo of America è infatti diventato un membro della New York Videogame Critics Circle, ha cominciato ad insegnare a Cornell e interverrà inoltre al SXSW 2020.

Che ne pensate di tale notizia, secondo voi tale onorificenza è decisamente meritata? Conoscevate già il celebre Reggie Fils-Aime o non sapevate fino ad oggi nulla dell’ex-presidente di Nintendo? Qual è il ricordo che più vi lega a questo grande personaggio? Raccontateci le vostre esperienze direttamente nei commenti!