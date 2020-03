Remedy ha un annuncio in serbo per i 25 anni dello studio?

Solo pochi giorni fa vi avevamo raccontato di come Remedy insieme ad altre software house avesse firmato un accordo di pubblicazione per i suoi prossimi titoli con Epic Games, il publisher celebre negli ultimi anni soprattutto per Fortnite. Un accordo che ha riacceso le luci sulla software house dietro Control, cominciando a far sorgere domande sui prossimi progetti dello studio.

Ad accendere ulteriormente l’interesse dei giocatori e dei numerosissimi fan dei titoli della software house è stato un breve commento di Remedy, che ha commentato con queste parole: “Oh, quest’anno sarà il nostro venticinquesimo anniversario. Vi invitiamo a rimanere connessi.”

A quanto pare prima di scoprirne di più su questo interessantissimo progetto ci sarà però da attendere ancora diversi mesi. Il venticinquesimo anniversario della fondazione di Remedy Entertainment cade infatti il prossimo 18 agosto essendo lo studio stato fondato in tale giorno nell’oramai lontanissimo 1995. L’unica cosa che ci è data sapere è che sono ben due i progetti in corso di lavorazione presso Remedy, il primo dei quali è un AAA multi-piattaforma già entrato in fase di pre-produzione.

Nei giorni scorsi ha fatto il suo esordio anche The Foundation, DLC di Control che, come riporta la nostra recensione, ci ha decisamente convinto e che: “prosegue nella struttura narrativa intrapresa dalla storyline principale. Approfondisce la lore con nuove documentazioni e nuove storie, ci racconta qualcosa di inedito che apre spiragli narrativi molto interessanti per il futuro. Per circa cinque ore di gioco, questa espansione regala nuovi scontri, nuove fasi platform e una nuova ambientazione. ”

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi a cosa sta lavorando ora come ora Remedy, ad una vecchia gloria o a qualche nuova IP? Fateci sapere cosa vi piacerebbe vedere come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.