PS5 e Xbox Series X: Remedy dichiara di avere due nuovi giochi in sviluppo

Dopo aver rilasciato l’apprezzatissimo Control, Remedy Entertainment è recentemente tornata a parlare dei progetti futuri dello studio di sviluppo finlandese. Tramite un post pubblicato sul sito ufficiale della software house, è stato annunciata una nuova partnership tra lo studio e un importante publisher. Questa collaborazione porterà allo sviluppo di due nuovi giochi che usciranno sulle console di prossima generazione PS5 e Xbox Series X.

Il primo progetto sarà un videogioco multipiattaforma tripla A, il quale si trova già in fase di pre-produzione e precedentemente era denominato dal team come il “terzo progetto non ancora annunciato”. Il secondo sarà un titolo su piccola scala ambientato nello stesso universo del progetto non ancora annunciato. Entrambi i titolo verranno sviluppati con il motore di gioco proprietario Northlight, già visto in azione su Control.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sui due titoli, ma maggiori dettagli sulla partnership tra Remedy e l’editore saranno annunciati più tardi durante la giornata oggi con un comunicato stampa. Ciò che sappiamo ora però è che entrambi i giochi saranno lanciati sulle piattaforme console di prossima generazione PS5, Xbox Series X e PC nel corso dei prossimi anni.

Non ci resta che aspettare le prossime ore per conoscere qualche dettaglio in più sui titoli a cui sta lavorando attualmente Remedy. Nel frattempo vi ricordiamo che nella giornata di oggi verrà rilasciato il primo DLC di trama The Foundation per Control. Cosa ne pensate di questa nuova partnership tra Remedy e questo editore ancora sconosciuto? Che giochi vi aspettate possano uscire da questa collaborazione?