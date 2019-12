Resident Evil 2: il remake supera le vendite del titolo originale

Il fascino nostalgico di molti titoli sicuramente riesce ancora a conquistare il popolo mondiale di videogiocatori. Per quanto criticati, i vari ritorni delle saghe passate più amate hanno sempre saputo colpire nel segno, convincendo la critica specializzata ma sopratutto i fan. Resident Evil 2 è sicuramente un esempio più che valido quando si parla di perle passate ricreate per i tempi moderni. Proprio per questo motivo i vari risultati di vendita sono stati più che convincenti, spingendo Capcom a puntare ancora di più su questa serie.

La serie horror creata dalla casa nipponica è riuscita in questi anni a superare un totale di oltre 94 milioni di unità vendute. Un numero a dir poco impressionante che ci fa capire l’importanza storica di questo brand. Resident Evil 2 ha avuto sicuramente un impatto non indifferente sulle vendite della saga e il suo remake non sembra aver fatto di meno. Stando a dei recenti dati di vendita il rifacimento moderno del secondo capitolo è riuscito a superare 5 milioni di unità vendute (superando addirittura le vendite del capitolo originale).

Sicuramente un risultato molto impressionante che ancora una volta punta a farci vedere quanto questa saga (ed in particolare questo capitolo) riesce a essere apprezzata dai fan. Sicuramente l’intenzione di Capcom è quella di superare i 100 milioni totali (per quanto riguarda le vendite) con la saga di Resident Evil, ed il recente annuncio del remake di RE3 accentua sicuramente questa teoria. Ovviamente ci tocca solo aspettare per vedere come si evolverà questa situazione.

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake uscirà per PC, PS4 e Xbox One il prossimo 3 Aprile 2020!