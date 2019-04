Resident Evil 2: ora si possono sbloccare gli extra con soldi reali

Resident Evil 2 Remake ci dà la possibilità di sbloccare tutti gli extra con un DLC a pagamento, così da evitare di dover superare le varie sfide.

Questo gennaio Capcom ci ha stupiti tutti con il remake di Resident Evil 2. Non si è trattato unicamente di un upgrade grafico, ma ha saputo dare nuova linfa a un titolo iconico e amata da molti fan. Le due esperienze sono profondamente diverse (e non è un male), ma sanno metterci alla prova allo stesso modo. Come è classico nel genere, ci saranno molte sfide da superare e, facendolo, otterremo una serie di ricompense in-game.

Nuove modalità (Il 4° Sopravvissuto e Tofu il Sopravvissuto), modelli dei personaggi visualizzabili in una galleria, costumi aggiuntivi e concept art, oltre che l’arma bonus infinita. Molto di questo, però, è “bloccato” dai livelli di difficoltà più elevati. Alcuni giocatori potrebbero quindi essere dispiaciuti di non poter accedere a questi elementi, non avendo il tempo di dedicarsi a ogni sfida.

Vi arrenderete di fronte alle sfide del gioco?

Capcom propone allora un DLC al prezzo di 4.99 euro che permette di ottenere tutto ciò in un sol colpo. È già disponibile sul PlayStation Store, su Steam e sull’Xbox Games Store. Vi ricordiamo inoltre che Capcom ha rilasciato una serie di contenuti gratuiti, un paio di costumi “classici” con una stile ripreso dai modelli poligonali del gioco del 1998, ma sopratutto una serie di episodi extra chiamati “I Sopravvissuti fantasma”, che abbiamo recensito a questo indirizzo.

Diteci, cosa ne pensate di questo DLC? Credete che Capcom abbia fatto bene a dare ai giocatori una possibilità in più, oppure credete che sia solo una microtransazione dannosa per l’esperienza di Resident Evil 2 Remake? Avete già completato tutte le sfide proposte dal “nuovo” gioco di Capcom, oppure Raccoon City ha avuto la meglio su di voi?