Resident Evil 3 Remake è ufficiale: ecco data di uscita e trailer, include Resistance

Sognato, chiacchierato e atteso, ma mai ufficiale: è dall’inizio dell’anno, ovvero dall’uscita di Resident Evil 2 Remake, che i fan non fanno altro se non pensare a Resident Evil 3 Remake. Di mese in mese i rumor hanno iniziato a sommarsi, culminati nelle ultime settimane con il ritrovamento di due immagini di copertina della versione giapponese del gioco (che potete vedere poco sotto). Inizialmente collocato per i The Game Awards 2019 di Geoff Keighley, si è poi ipotizzato che il gioco sarebbe stato mostrato all’ultimo State of Play del 2019. Be’, avevamo indovinato.

Resident Evil 3 Remake è ora ufficiale. Finalmente Capcom ha mostrato il gioco con un nuovo trailer. La parte più interessante è ovviamente la data di uscita, il 3 aprile 2020. In un solo anno dall’uscita del precedente remake, quindi, avremo modo di lanciarci nelle avventure di Resident Evil 3.

Il filmato ci mostra varie scene di trama, che sarà comunque già nota ai fan storici. Novità, invece, è il fatto che il gioco includerà al proprio interno anche Resident Evil Resistance, la modalità online per cinque giocatori già svelata tempo addietro.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato da Capcom e da Sony Interactive Entertainment su Resident Evil 3 Remake durante lo State of Play di dicembre 2019? Vi ha convinto oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? Diteci cosa ne pensate, come sempre, nella sezione commenti.