Resident Evil 3 Remake: Capcom ammette che RE 6 è stato un “disastro”?

Si sta costruendo un sacco di attesa e di clamore attorno a Resident Evil 3 remake e recentemente il videogioco ha ricevuto una demo. I giocatori di tutto il mondo si stanno godendo una sbirciatina all’interno del titolo che sta per arrivare quando si è scoperto un Easter Egg riguardante una precedente versione di Resident Evil. Il Franchise di Resident Evil esiste ormai da decenni e negli anni passati abbiamo potuto assistere a episodi della serie che hanno prosperato o vacillato.

Quando Capcom ha voluto provare qualcosa di diverso con il franchise di Resident Evil non ha destato molto sorpresa. Per anni sono infatti rimasti fedeli ai tradizionali elementi horror di sopravvivenza ma con l’arrivo di Resident Evil 3 il gioco ha cambiato direzione orientandosi verso un gioco horror che includesse anche elementi d’azione. Un esempio di episodio con un gameplay di azione pesante era proprio Resident Evil 6.

I'm actually a bit surprised Capcom was willing to do this joke in RE3, but here we are. pic.twitter.com/PTiM1zHUqa — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 18, 2020

I fan del franchise avevano però rifiutato il gioco a causa dei grandi cambiamenti che Capcom ha implementato nella serie di Resident Evil. Questo ha avuto come conseguenza un cambio di passo in Resident Evil 7 e così Capcom è tornata a rifare non solo Resident Evil 2 ma anche Resident Evil 3. Come giá anticipato é stata rilasciata una demo che dava la possibilità di provare in anticipo il gioco. Un noto insider ha provato la demo ed ha notato un dettaglio.

Un poster, che possiamo vedere nel precedente Tweet, intitolato “Disaster“ che imita la grafica utilizzata per la promozione di Resident Evil 6. Questo ha fatto supporre a molti che possa essere un Easter Egg verso la versione non stellare di Resident Evil 6. Siamo quindi curiosi di vedere quali altri Easter Egg conterrá il gioco dopo il lancio del 3 Aprile 2020. E voi siete pronti ad acquistare Resident Evil 3 per PC, PlayStation 4 e Xbox One? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!