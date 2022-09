Da quando Resident Evil 4 è stato annunciato ormai diversi mesi fa, Capcom non ha ancora chiarito in modo definitivo su quali piattaforme uscirà. Il primo teaser trailer lo abbiamo potuto vedere nel corso di uno State of Play, e ci ha raccontato di un gioco che sarebbe arrivato nella primavera del 2023 solamente su PlayStation 5. Dopo qualche mese, però, Capcom aggiunge qualche tassello in più sul gioco, chiarendo che il remake giungerà anche su PC, Xbox Series X|S e PS4.

Ora, stando a una segnalazione da parte di un utente, sembra che Amazon abbia svelato in anticipo l’arrivo di Resident Evil 4 Remake anche su Xbox One. Basta fare un giro su questo link per venire reindirizzati sulla pagina Amazon UK del prossimo remake della saga survival horror di Capcom, dove oltre alle versioni per le console di attuale generazione si può prenotare il gioco anche su Xbox Series X|S e Xbox One.

L’apparizione di questa nuova versione di Resident Evil 4 Remake ha spiazzato più di qualche appassionato, dato che fino a oggi Capcom non ha ancora menzionato in via ufficiale l’arrivo del gioco anche sulla console Xbox della scorsa generazione. Risulta strano, però, che il gioco possa arrivare su PlayStation 4 e non su Xbox One, quindi è probabile che la compagnia nipponica farà luce su questo mistero prossimamente, magari proprio durante il prossimo Resident Evil Showcase in arrivo a ottobre.

I'm not going to say too much, but Capcom have chosen to be a bit weird w/console stuff for Resident Evil Village & now RE:4. Just for the record, RE:4 was always planned for PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series, PC, just how they announce it publicly is a bit bizarre. https://t.co/GAtV3MHfhK — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 23, 2022

A parlare di questo possibile arrivo del gioco anche su Xbox One è stato anche il noto leaker DuskGolem, utente da sempre molto vicino a tutte le voci di corridoio riguardo alla serie Capcom e al genere horror. Stando al leaker il remake del quarto capitolo di Resident Evil è nato con in mente l’idea di venire rilasciato sia su console next-gen che su quelle di scorsa generazione, quindi questa scelta comunicativa di Capcom ha colto di sorpresa anche il noto leaker.