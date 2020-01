Resident Evil 8: un leak svela il possibile annuncio?

Prima che Capcom si concentrasse sui Remake di Resident Evil 2 e 3, l’ultimo capitolo ex novo della saga survival horror risale al 2017, quando Resident Evil 7 faceva capolino su Ps4, Xbox One e PC. Tuttavia, sembrerebbe che Resident Evil 8 sia già in fase di sviluppo e, stando a un recente leak il gioco potrebbe addirittura essere annunciato già il mese prossimo, insieme alla presentazione di PlayStation 5.

Il leak proviene da un post pubblicato su 4chan che afferma di rivelare un sacco di informazioni su PlayStation 5 e sull’evento di presentazione della console, inclusi i giochi che verranno mostrati. Il leak fa anche riferimento all’annuncio di Resident Evil 8, e il tutto dovrebbe accadere durante il prossimo 5 febbraio.

A supporto del leak, giusto Il mese scorso è stato rivelato che Capcom ha invitato i membri del Resident Evil Ambassador Program a testare un gioco non ancora annunciato. Non è mai stato specificato di gioco si trattasse ed è probabile che fosse banalmente il remake del terzo capitolo, annunciato giusto a inizio dicembre, proprio un mese fa. Ma se così non dovesse essere potrebbe trattarsi anche dell’ancora non annunciato Resident Evil 8.

Al momento non c’è ancora nessun tipo di ufficialità e Capcom sembra essere totalmente concentrata nelle fasi di pre rilascio di Resident Evil 3 Remake, atteso per il porssimo 3 aprile per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Vi aspettate di vedere così presto l’annuncio di Resident Evil 8?