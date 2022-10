Nel 2015 Capcom pubblicò Resident Evil HD Remaster. Il gioco è una rimasterizzazione, appunto, del primo gioco della serie, che ha debuttato nel 1996. Qualcuno ha però deciso che la versione in alta definizione non era abbastanza e ha deciso di lanciare una mod che trasforma la versione rimasterizzata nella versione… originale. Insomma, un vero e proprio corto circuito, che ci permette di entrare in contatto con una creazione sicuramente stravagante ma anche molto, molto curiosa.

Cosa accade installando questa mod? Niente di così particolare, in realtà. La creazione del modder beardsvcgaming ha infatti deciso di rimpiazzare le texture e i modelli poligonali di Resident Evil HD Remaster con una versione ispirata a quella originale. Il tutto ha ovviamente scatenato una sorta di effetto nostalgia, come era prevedibile, creando così un effetto demake vero e proprio. Per quale motivo però qualcuno dovrebbe preferire il demake della versione HD rispetto al gioco originale, che resta sicuramente un’esperienza più genuina? Semplice: per via dei contenuti aggiornati e inediti.

Resident Evil HD Remaster ha infatti al suo interno dei contenuti non presenti nella versione originale. In aggiunta gli sfondi e gli ambienti di gioco sono stati rimasterizzati. La mod va a cambiare solamente i modelli poligonali e i suoni del gioco. Potete dare uno sguardo alla mod in azione semplicemente visionando il filmato che trovate poco più in basso.

La mod ha sicuramente l’intenzione di risvegliare un effetto nostalgia. Obiettivo portato a termine, ma è ovviamente sempre lecito ricordarsi che esperienze simili potrebbero non essere godibili dall’inizio alla fine. Il mondo dei videogiochi è cambiato e il 3D purtroppo non invecchia benissimo. Detto ciò, se siete curiosi di provarla potete scaricarla direttamente visitando l’hub ufficiale di Nexus, che potete raggiungere a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.