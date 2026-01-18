Le decisioni commerciali delle grandi case videoludiche sono sempre più influenzate da fattori geopolitici e macroeconomici che vanno ben oltre le semplici strategie di marketing. Nel caso di Resident Evil Requiem, l'ultimo capitolo dell'amata saga horror di Capcom, la mancanza di una tradizionale edizione da collezione fisica ha scatenato interrogativi tra i fan più appassionati, abituati da oltre un decennio a veder accompagnare ogni nuovo capitolo principale da costose versioni limitate ricche di oggetti fisici esclusivi.

La questione è emersa in tutta la sua evidenza dopo la presentazione ufficiale delle varie edizioni avvenuta questa settimana durante uno showcase dedicato. Invece della consueta edizione da collezione con statua, artbook e altri memorabilia fisici, Capcom ha proposto principalmente contenuti digitali nella sua Deluxe Edition, accompagnati solo da una steelbook e una card lenticolare in edizione limitata. Una scelta che rappresenta una rottura netta con la tradizione del franchise e che ha generato parecchi dubbi, soprattutto in virtù del fatto che le stature dei due protagonisti saranno disponibili per la vendita individuale.

Secondo alcune fonti vicine a Capcom, dietro questa decisione ci sarebbe una motivazione ben precisa legata alle politiche commerciali internazionali. Il riferimento è alle tariffe doganali imposte dall'amministrazione statunitense, che avrebbero reso economicamente poco sostenibile la produzione e distribuzione di edizioni fisiche così grosse ed elaborate per il mercato nordamericano.

Le politiche tariffarie internazionali stanno ridisegnando il mercato delle edizioni speciali videoludiche

A testimoniare ulteriormente questo cambio di strategia, le tradizionali statue che solitamente accompagnavano le edizioni da collezione sono apparse, come accennato poc'anzi, in vendita separatamente. Si tratta di due figure in scala 1:6 raffiguranti i protagonisti Leon e Grace, vendute al prezzo di circa 150 euro ciascuna. Una soluzione che permette ai collezionisti di ottenere comunque i prodotti desiderati, ma che segna una trasformazione nel modello distributivo consolidato negli anni, andandolo ad adattare alle tariffe di esportazione delle varie nazioni.

La Deluxe Edition fisica di Requiem si presenta quindi come un prodotto ibrido: include la custodia steelbook premium con il gioco e la card lenticolare esclusiva, ma tutto il resto dei contenuti bonus è digitale. Si parla di cinque costumi aggiuntivi, quattro skin per armi, due charm, filtri speciali, un pacchetto audio bonus e file extra, tutti fruibili esclusivamente tramite codici di download. Esiste anche una versione Digital Deluxe che elimina gli unici due elementi fisici presenti nell'edizione standard migliorata.

Per i possessori di Nintendo Switch 2, invece, Capcom ha invece preparato una serie di proposte diverse. Per Nintendo Switch 2 è disponibile il Resident Evil Generation Pack, una raccolta che raggruppa Resident Evil 7 con i suoi DLC, Village con le sue espansioni e il nuovo Requiem. Sono stati inoltre annunciati amiibo dedicati per l'estate e un controller Switch 2 ufficiale con le grafiche ispirate al gioco. In molti hanno visto questa collaborazione come un ritorno ai periodi del glorioso GameCube, quando Nintendo ottenne un'esclusiva temporale per i nuovi titoli della serie e una linea di hardware dedicato.